Friedensdorf stellt in Dinslaken Telefonanlage um

Wenn Sie am Donnerstag, den 6.10 den oben erwähnten Satz oder eine ähnliche Ansage hören, dann wird unsere Telefonanlage in der Dinslakener Zentralstelle umgestellt. Es kann passieren, dass wir an diesem Tag zeitweise telefonisch nicht erreichbar sein werden. Bitte kontaktieren Sie uns im Notfall unter: +49 1622324669.

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis.