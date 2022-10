Friedensdorf beendet 71. Angola-Hilfseinsatz

Kindervorstellungen spiegeln Versorgungslage wider

Trotz dieses Problems möchte das Friedensdorf natürlich auch Kindern aus weit entfernten Provinzen eine medizinische Behandlung in Deutschland ermöglichen. Mit Hilfe seines Partners, mit dem das Friedensdorf seit über zwanzig Jahren zusammenarbeitet, wird dies möglich gemacht: „Kimbo Liombembwa“ arbeitet nicht nur lokal in Luanda, sondern setzt in den Provinzen sogenannte Provinzvertreter ein, die die Kinder für die Kindervorstellungen gebündelt nach Luanda und auch wieder zurück in ihre Dörfer bringen. „Schon einige Monate bevor das Friedensdorf-Team in Luanda eintrifft, fahren wir in die Provinzen und schauen uns Kinder an, die dringend auf eine medizinische Behandlung angewiesen sind“, erzählt Servelina, Kinderärztin und langjährige Mitarbeiterin der Partnerorganisation. „Wir würden gerne viele Kinder hier in Angola behandeln lassen. Aber das ist leider nicht möglich. Gerade in den ländlichen Provinzen ist keine medizinische Versorgung gegeben. Wir können dort nichts tun.“ Aus diesem Grund kommen viele Kinder aus den angolanischen Provinzen zu den Kindervorstellungen in das einzige offizielle Kinderkrankenhaus in Luanda, in dem die Partnerorganisation seine Räumlichkeiten hat: Aus Benguela, Bié, Huíla, Huambo, Cunene, oder aus Cuanza Sul.