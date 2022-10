Lions Club Düsseldorf-Carlstadt und Düsseldorfer Kom(m)ödchen laden ein

Am Montag, den 24. Oktober 2022, laden der Lions Club Düsseldorf-Carlstadt und das Düsseldorfer Kom(m)ödchen zu einer besonderen Veranstaltung ein. Das Ensemble des Kom(m)ödchens nimmt die Gäste des Abends in seinem neuen Stück "Bulli. Ein Sommermärchen" mit "auf eine Reise zu den Träumen und Idealen, die eine Gesellschaft haben kann und zu dem, was am Ende aus diesen Träumen wird" - so heißt es in der offiziellen Einladung zu der Veranstaltung. Einlass ist um 19.00 Uhr. Mit dem Kabarett-Abend wird die Arbeit des Friedensdorfes zugunsten kranker und verletzter Kinder aus Kriegs- und Krisengebieten unterstützt. Von dem Gesamtticketpreis von 60€ gehen 24,50€ als Spende an das Friedensdorf. Für den Abend sind noch Karten vorhanden. Unter der E-Mail-Adresse pechan@weber-sauberschwarz.de können Tickets erworben werden. Weitere Informationen zum Stück "Bulli" gibt es unter www.kommoedchen.de.