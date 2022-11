Eindrücke unseres Teams aus Afghanistan

Kabul, 7. November 2022

Gestern war ein ganz besonderer Tag für die Schüler und Schülerinnen der Bayat Mashal Schule in Kabul. Hier werden Kinder von der 1. bis zur 12. Klasse unterrichtet. Im August haben wir die Schule erstmals mit unserer Partnerorganisation besucht. Aufgrund der wirtschaftlichen Lage im Land fehlt es an allem, vom Schulheft bis zum Computer. Dank eines Spenders, der anonym bleiben möchte, konnten nun viele Wünsche erfüllt werden. Wir konnten 20 Laptops und einen großen Drucker anschaffen, und für fast 1000 Kinder jeweils eine Tasche prall gefüllt mit Schulmaterialien kaufen. Die Kinder haben sich sehr gefreut, dem einen oder der anderen kam auch ein schüchternes "Thank you" über die Lippen.