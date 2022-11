Bodo Wartke live fürs Friedensdorf

Zum 22. Mal stellt der Lions Club Gelsenkirchen-Buer ein Benefizkonzert zugunsten des Friedensdorfes auf die Beine. Sie präsentieren Bodo Wartke, der seit über 25 Jahren auf der Bühne steht. Unter anderem ist er Klavierkabarettist, Liedermacher und Schauspieler. Das Konzert findet am Freitag, den 2. Dezember im Max-Planck-Gymnasium in Gelsenkirchen statt. Tickets gibt es online unter der Mail-Adresse anmeldung@lions-buer.de (Bitte die Anzahl der Karten, den vollständigen Namen und die Adresse zum postalischen Versand angeben), oder im Vorverkauf in Gelsenkirchen bei der Böckmann Goldschmiede (Ophofstr.7) und in der Buchhandlung Julius (Sparkassenstr.4). Der gesamte Erlös geht an das Friedensdorf, um Kindern aus Kriegs- und Krisengebieten eine medizinische Behandlung zu ermöglichen. Wir bedanken uns ganz herzlich für diese Unterstützung!