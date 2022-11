Eindrücke aus Kambodscha

Battambang, 27. November 2022:

Hallo Deutschland,

schon oft haben wir euch über unsere Sozialprojekte in Kambodscha berichtet. Am 27. November haben wir als erstes die Müllsammlerfamilien in Battambang besucht. In den letzten drei Jahren hat sich einiges auf dieser Mülldeponie verändert. Inzwischen wurde die Trennung und Verwertung des Mülls stark ausgebaut. Mit dem professionellen Recycling-Center sind bessere Arbeitsbedigungen für die Müllsammler geschaffen worden. Auch an die Kinder wurde gedacht. Ein Fußballfeld ergänzt die bisherigen Förderprogramme für die Kinder. "Früher mussten die Kinder auf der Deponie mitarbeiten. Wir haben erreicht, dass die Eltern sich für ihre Kinder über die angebotenen geistigen und körperlichen Förderungen, wie z.B. Englischunterricht oder das Zirkusprojekt, freuen. Die Kinder sind unsere Zukunft," erklärt Chau Kim Heng. Die kleine Dorfgemeinschaft erwartete heute eine kleine Überraschung. An 51 Familien wurden Grundnahrungsmittel und Waschmittel verteilt. Eine wichtige Hilfe, gerade in Zeiten wo die Preise so stark steigen, dass für die Müllsammler selbst Reis zu einem Luxusgut wird.

Euer Einsatzteam, Birgit Stifter und Claudia Peppmüller