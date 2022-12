Weihnachtliche Verkaufsaktion des Freundschaftskreis Friedensdorf Mayen

"Es nutzt nichts, ein guter Mensch zu sein, wenn man nichts tut."

Viele Verkaufshäuschen schmücken im Advent den Marktplatz in Mayen zu einem kleinen Weihnachtsdorf und auch der Freundschaftskreis Friedensdorf war wieder dabei, um die kranken und verletzten Kinder der Welt zu unterstützen. An den ersten drei Tagen des Marktes waren die Ehrenamtler in einem Charité Häuschen aktiv und bedienten viele Gäste.

In diesem Jahr waren die vielen Frauen mit dem Bäckermeister Erwin (Anton) Stougie zur Vorbereitung in der Küche der Familienbildungsstätte und haben viele leckere Weihnachtsplätzchen gebacken. So gab es reichlich Spritzgebäck, Lebkuchen, Makronen, Ingwerplätzchen, Schneeflöckchen, Zimtröllchen, Nussecken, Zimtwaffeln etc. und andere selbstgemachte Leckereien aus der Hausfrauenküche, wie Rumkugeln, Marzipankugeln, Milchmädchen Konfekt, gefüllte Datteln, gebrannte Mandeln und karamellisierte Nüsse. Natürlich fehlte auch das selbstgefertigte Kunsthandwerk nicht am Stand auf dem Markt.

Der Verkauf von all diesen vorweihnachtlichen Überraschungen trägt durch seinen Erlös dazu bei, den verletzten Kindern zu helfen.

Immer wieder sucht der Freundschaftskreis in Mayen nach neuen Wegen, um den kriegsverletzten Kindern Hilfe zu geben. Gerne können sich bei Manuela Helmes oder Marlis Knappe Menschen melden, die diese Arbeit mit unterstützen wollen und vielleicht auch neue Ideen und Wege aufzeigen können, um diesen Kindern zu helfen. Die Welt wird ärmer, auch bei uns, und deshalb sollten wir uns gegenseitig Hilfe und Unterstützung geben.

Der Freundschaftskreis Friedensdorf Mayen hat sich sehr gefreut, dass viele Gäste am letzten Novemberwochenende am Weihnachtshäuschen vorbeigekommen sind und mit den Ehrenamtlern zusammen die kranken Kinder unterstützt haben. Lieben Dank für die Unterstützung!

Friedensdorf Freundschaftskreis Mayen:

Manuela Helmes /Tel. 02651/ 492327

Marlis Knappe / Tel. 02651/77118