8. Dezember 2022

Neugierig lugt ein Mädchen kurz nach der Landung aus dem Fenster des Charterflugzeugs. Auf sie warten am Düsseldorfer Flughafen schon etliche Helferinnen und Helfer der Oberhausener STOAG, des DRK und BRK und des Friedensdorfes. Wenn die Kinder aus dem Flugzeug aussteigen, startet ein neues Kapitel ihres Lebens. Sie tauchen in eine neue Welt ein, in der sie mit ganz viel Fürsorge erwartet werden und dank einer medizinischen Behandlung in bundesweiten Kliniken die Chance auf eine gesunde Zukunft erhalten.