10. Dezember 2022

Gerade in dieser herausfordernden Zeit ist es wichtig, dass alle in einer Gesellschaft lebenden Personen, egal welcher Herkunft, Sprache, kulturellen oder religiösen Hintergrundes, den positiven Blick von sich selbst auf andere richten. Am 10. Dezember wird jährlich der „Internationale Tag der Menschenrechte“, auch bekannt als „Human Rights Day“, veranstaltet. An diesem Gedenktag wird ein Zeichen gesetzt: Ein Zeichen, die Rechte des Gegenübers wahrzunehmen, zu respektieren und wertzuschätzen!