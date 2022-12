12. Dezember 2022

Am zweiten Adventswochenende konnte endlich wieder der traditionelle Nikolausmarkt im Herzen von Schmachtendorf stattfinden. Auch Friedas Welt war auf dem Schmachtendorfer Marktplatz in Oberhausen mit einem Stand vertreten und hat leckere Öle, Gewürze, Liköre sowie schöne Dekoartikel unter die Leute gebracht. Am zweiten Adventssonntag war Friedas Welt zudem in der evangelischen Kirche in Drevenack mit einem Stand vor Ort.

Wer noch kurzfristig ein Weihnachtsgeschenk benötigt, für den bietet Friedas Welt einen Geschenke-Service an. Man kann selbst Artikel zusammensuchen, die dann liebevoll verpackt und verschickt werden können. Das ist online (friedas-welt-oberhausen.de) oder auch persönlich (Hiesfelderstr.193 in 46147 Oberhausen) möglich.

Öffnungszeiten:

Mo, Di, Do, Fr.: 9-13 Uhr & 15-18 Uhr

Mi.: 9-13 Uhr

Sa.: 10-13 Uhr

So.: geschlossen