14. Dezember 2022

Youth4Peace ist deine Chance dich für den Frieden einzusetzen! Gerade in der heutigen Zeit, in der uns wieder vermehrt Nachrichten über Kriege und Konflikte erreichen, wollen wir uns für den Frieden stark machen. Daher ist es wichtig, Haltung zu zeigen und für seine Werte einzustehen – für eine tolerante und weltoffene Gesellschaft. Mit Youth4Peace suchen wir deine Idee und Umsetzung zum Thema Frieden. In insgesamt vier Kategorien gibt es jeweils 1.000 Euro Preisgeld zu gewinnen. Egal ob alleine oder im Team, ob ein Bild oder eine geplante Aktion – jeder Beitrag ist herzlich willkommen. Einzige Teilnahmebedingung? Ihr müsst zwischen 0 und 20 Jahre alt sein.

Mehr Informationen gibt es hier.