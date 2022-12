Wir machen uns auf den Weg

Digitalisierung ist im Friedensdorf Bildungswerk nicht erst durch die Pandemie ein wichtiges Thema geworden. Schon im Vorfeld fand die Auseinandersetzung mit digitalen Konzepten, neuen Medien und deren Stellenwert für das Zusammenleben in Familien statt – sei es durch Kursangebote wie „Umgang mit Medien in der Familie“ oder „Smartphone?!“-Kurse für Rentner:innen oder die Veröffentlichung einer Kursausschreibung bei Facebook. Die größte Herausforderung bestand bisher in der Finanzierung der grundlegenden digitalen Infrastruktur, die einen Ausbau der Nutzung von digitalen Tools erst ermöglicht. Die Kernarbeit unserer Bildungsarbeit bestand jedoch nach wie vor bei analogen Veranstaltungsformen, die u.a. auch mit den fehlenden finanziellen Ressourcen zusammenhängen. Durch die Corona-Pandemie wurde die Grenze der Digitalisierung noch sichtbarer. Teamkonferenzen oder Webinare mit Anbietern wie Zoom konnten nur bedingt bzw. mit privaten Leitungen und Geräten stattfinden.

Umso erfreuter waren wir, als uns die REACT-EU-Mittel für neues technisches Equipment zur Verfügung gestellt wurden und wir unsere technische Ausstattung in den Büro- und Kursräumen als auch unsere eigene Mobilität verbessern konnten.

Diese Anschaffungen wurden als Teil der Reaktion der Europäischen Union auf die COVID-19-Pandemie gefördert. Wir bedanken uns ganz herzlich für diese Förderung!