Friedensdorf-Team reist nach drei Jahren wieder nach Kambodscha

Birgit Stifter und Claudia Peppmüller konnten es bei ihrer Ankunft Ende November am Flughafen in Siem Reap im nordwestlichen Teil Kambodschas selbst kaum glauben: Das erste Friedensdorf-Team seit drei Jahren, das wieder in das südostasiatische Land einreisen konnte. Aufgrund der Corona-Pandemie hielt Kambodscha seine Grenzen lange Zeit für internationale Reisende geschlossen. In Begleitung des langjährigen Partners Chau Kim Heng konnten sich die Mitarbeiter nun endlich wieder einen persönlichen Eindruck von den verschiedenen Projekten verschaffen, die das Friedensdorf zur nachhaltigen Verbesserung der medizinischen Versorgungslage der lokalen Bevölkerung seit vielen Jahren im Rahmen seiner Projektarbeit finanziert. Schwerpunkt der Projektreise bildete ein Besuch der Mülldeponien in Battambang und Phnom Penh sowie der dazugehörigen Projekte. Auch Lebensmittel und Hygieneartikel konnten an die Müllsammlerfamilien verteilt werden. Parallel besuchte das Friedensdorf-Team verschiedene Kliniken und Basisgesundheitsstationen.

Erfolge werden in Battambang sichtbar

Erste Station der Projektreise bildete der Besuch des „Sozialen Abfallzentrums Battambang“ (SAB). Nach drei Jahren hat der Anblick, der sich auf der Mülldeponie auftut, nicht an Eindrücklichkeit verloren: Zahlreiche Müllsammlerfamilien leben in notdürftig errichteten Verschlägen inmitten der riesigen Müllberge. „Leider gibt es auf der Welt viele schreckliche Lebensbedingungen. Aber auf einer Mülldeponie zu leben, das ist mit eine der schlimmsten Lebensformen, wenn nicht gar die Schlimmste“, erzählt Claudia Peppmüller. Mit dem Projekt „Soziales Abfallzentrum Battambang“ (SAB) sollten die Lebensumstände der Müllsammlerfamilien – und besonders die der Kinder - verbessert werden. Und tatsächlich hat sich in den letzten drei Jahren viel verändert auf der Mülldeponie. Inzwischen wurden Trennung und Verwertung des Mülls weiter professionalisiert und somit viel bessere Arbeitsbedingungen im Recycling-Center geschaffen. Auch für die Kinder entstand ein neuer Fußballplatz auf dem Gelände, der die bisherigen Förderprogramme, wie z.B. Englischunterricht oder das Zirkusprojekt, ergänzt. Das Ziel ist weiterhin, soziale und schulische Kompetenzen der Kinder zu fördern und ihnen den Weg in das kambodschanische Schulsystem zu ebnen. „Früher mussten die Kinder auf der Mülldeponie mitarbeiten“, erklärt Friedensdorf-Partner Chau Kim Heng. „Wir haben erreicht, dass die Eltern die Vorteile des Projektes erkennen und sich für ihre Kinder über die geistigen und körperlichen Förderungsmöglichkeiten freuen.“ Dass das Projekt Früchte trägt, zeigt sich dem Friedensdorf-Team bei einer Veranstaltung im Zirkusprojekt. Auch ehemalige Kinder wurden eingeladen. So wie die heute 22-jährige Mony. Sie war eines der ersten Kinder im Sozialprojekt. Sie ist ganz bewusst zur Veranstaltung gekommen, um als Vorbild zu dienen und zu zeigen, dass man es rausschaffen kann: „Ich habe mit meiner Familie am Rande der Deponie gewohnt. Als ich in das Projekt kam, haben die Kinder der Müllsammlerfamilien und ich uns ziemlich beäugt. Aber als Kinder waren wir bereit, Differenzen zu übersehen und zusammen zu halten. Im Projekt habe ich gelernt, was es bedeutet, eine starke Gemeinschaft zu sein. Am wichtigsten war, dass ich meinen Selbstwert gefunden habe.“ Dieser Selbstwert wurde Mony Jahre später beinahe wieder genommen: „Ich hatte mich verlobt. Doch die Familie meines zukünftigen Mannes fand heraus, dass meine Mutter als Müllsammlerin gearbeitet hat. Damit wurde die Verlobung aufgelöst.“ Was die heute 22-jährige Studentin daraus gelernt hat? „Menschen sollten nicht die Vergangenheit, sondern den Menschen so sehen, wie er jetzt ist. Das habe ich auch im Sozialprojekt gelernt.“ Wie Mony ist auch Vatay zu der Veranstaltung in Battambang gekommen. Sie stammt aus einer bäuerlichen Familie und studiert heute Physiotherapie. Sie ist noch immer begeistert von dem Zirkusprojekt: „Im Projekt konnte ich einfach Kind sein. Ich konnte herausfinden, was ich im Leben wollte und wohin ich gehen wollte.“ Ein drittes Beispiel dafür, dass das SAB gestärkte Kinder hervorbringt, ist Reaska. Reaska studiert mittlerweile Rechtswissenschaften. Ihr jüngerer Bruder profitiert auch von dem Sozialprojekt, ihr älterer Bruder arbeitet in der Landwirtschaft. Auch Reaska hat in Battambang aufgezeigt bekommen, dass ein Leben abseits der Mülldeponie möglich ist und dass man es schaffen kann, wenn man gewillt dazu ist. Nach der Aufführung erwartete etwa 51 Müllsammlerfamilien eine Überraschung: Sie erhielten Grundnahrungsmittel und Waschmittel. „Das ist eine enorm wichtige Hilfe für die Familien. Gerade in Zeiten, in den die Lebensmittelpreise so extrem steigen“, führt Friedensdorf-Leiterin Birgit Stifter die Notlage der Kambodschaner aus. „Hinzu kommt, dass durch starke Regenfälle die Ernten vieler Reisbauern zunichte gemacht worden sind. Selbst Reis ist in diesen Tagen ein Luxusgut. Wovon sollen die armen Menschen noch leben?“