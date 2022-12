17. Dezember 2022

Vergangene Woche konnten acht Kinder aus Gambia nach Abschluss ihrer medizinischen Behandlung in ihre Heimat zurückkehren. Am Flughafen in Banjul wurden die kleinen Rückkehrer sowie unsere Friedensdorf-Mitarbeiterinnen Raissa Neumann und Marina Demirciyan herzlich von den Familien in Empfang genommen. Seit 2012 arbeiten wir mit unserer Partnerorganisation „Project Aid The Gambia“ zusammen, die unter anderem in Jahaly, eine kleine Ortschaft 270 Km östlich von der Hauptstadt Banjul, eine Buschklinik betreibt. In Gambia ist die Gesundheitsversorgung nach wie vor problematisch und nur eingeschränkt möglich.