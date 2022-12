Landrat-Lucas-Gymnasium Opladen spendet 25.000 Euro an das Friedensdorf

Bereits der Sponsored Walk im September, als sich die gesamte Schulgemeinde auf den Weg quer durch Leverkusen machte, war beeindruckend. Alle einte die Freude, für eine gute Sache zu Fuß unterwegs zu sein. Ein kleiner Teil dieser Freude zeigte sich am 12. Dezember, als drei Vertreter*innen des Friedensdorfes im LLG waren, um einen Scheck über 25.000 Euro in Empfang zu nehmen. Begleitet von musikalischen Beiträgen und einer Siegerehrung der fleißigsten Klassen und Spendensammler*innen, freuten sich am Ende alle Beteiligten darüber, dass die Bande zwischen Opladen und Oberhausen auch nach fast 30 Jahren ungebrochen sind und wir gemeinsam ein Zeichen für Frieden in diesen Tagen setzen konnten.