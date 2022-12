Betriebsbedingt muss der Interladen in Sterkrade leider in der kommenden Woche geschlossen bleiben. Im Interladen in Alt-Oberhausen und in Friedas Welt kann zwischen den Jahren aber gerne gestöbert werden. Wir freuen uns, Euch und Sie ab dem 02.01.2023 dann auch wieder in Sterkrade begrüßen zu dürfen. Bis dahin wünschen wir eine friedliche Weihnachtszeit!