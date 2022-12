27. Dezember 2022

Unsere Begegnungsstätte vom Friedensdorf Bildungswerk durfte nach langer Pause endlich wieder Seminargruppen begrüßen! Fragen, warum Kinder aus anderen Ländern in Deutschland medizinisch versorgt werden müssen, wie das Leben in Kriegs- und Krisengebieten aussieht und wie das Leben nun hier in der Zeit im Friedensdorf gestaltet wird bis zur Fragestellung, was man eigentlich selbst alles für Frieden tun kann, wurden während unserer Seminare erarbeitet und beantwortet.

Auch kamen manche Klassen schon mit einem Einfall, wie man sich engagieren kann, zu uns, wie in diesem Jahr unter anderem das Gymnasium Kreuztal. Mit ihrer Spendenaktion für das Friedensdorf zeigten die Schüler*innen mit unzähligen Sachspenden Engagement. Wir freuen uns schon auf das Jahr 2023 und somit auf viele tolle, gespannte Seminargruppen, die uns besuchen werden!