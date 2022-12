31. Dezember 2022

Die Kinder des Friedensdorfes und die gesamte Belegschaft wünschen Ihnen ein frohes neues und gesundes Jahr! Wir hoffen auf ein 2023, in dem alle friedvoller miteinander umgehen, im Großen wie im Kleinen. Wir hoffen, dass wir im neuen Jahr so vielen Kindern wie möglich eine Chance auf ein gesundes Leben bieten können und, dass so wenige Kinder wie möglich unsere Hilfe überhaupt erst benötigen. Danke, dass wir Sie auch im nächsten Jahr an unserer Seite wissen dürfen!

Hoffentlich werden die Kriege beendet und die Krisen überwunden!