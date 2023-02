Rückblick auf das Jahr 2022

Friedensdorf International blickt zurück auf das vergangene Jahr, das in Bezug auf die Hilfsflüge nur noch in geringem Maß durch die Corona-Pandemie geprägt war. Nach drei Jahren weltweiter Einschränkungen gab es somit viele Lichtblicke. Auch unsere Auslandsprojekte, die langfristig die Lebenssituation und Gesundheitsversorgung in den Heimatländern der Kinder verbessern sollen, liefen in 2022 weitestgehend ohne Einschränkungen weiter und konnten teilweise sogar ausgebaut werden. Jedoch haben die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie sowie der Krieg in der Ukraine die Not der Menschen in all unseren Projektländern noch weiter verschärft. Oft fehlt es am Notwendigsten, wie an Grundnahrungsmitteln. Daher haben wir im vergangenen Jahr vielerorts Soforthilfe geleistet – beispielsweise im Irak, in Kambodscha, in Afghanistan oder in Tadschikistan.