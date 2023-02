Benefiz-Adventskonzert „Für die Zukunft unserer Kinder“

Am 17. Dezember 2022 lud der „Mein Chor“ Gesangsverein Eintracht Wasserlos zum Advents-Benefizkonzert mit dem Titel „Für die Zukunft unserer Kinder“ in der Kirche St. Katharina ein. Neben dem Chor des Gesangsvereins Eintracht Wasserlos war auch der bekannte Kirchenmusiker im Bistum Mainz und Fulda Christoph Brückner an der Orgel zu hören.

Ganze 3200€ kamen bei dem Konzert zusammen und wurden einen Monat später, am 17. Januar 2023, als Spende zu gleichen Teilen an die Kinderhilfsorganisation „Unbehindert miteinander leben“ sowie an das Friedensdorf übergeben. Rita Hornung aus unserem Koordinationsbüro Sommerkahl mit Sitz in Schöllkrippen durfte die großzügige Spende im Rahmen einer Chorprobe und unter Anwesenheit aller anwesenden Chormitglieder entgegennehmen.