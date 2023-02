Solinger Kultkneipe „Cornish Arms“ spendet wieder für das Friedensdorf

Zum dritten Mal sammelten besonders die Mitarbeiter, aber auch das Wirtsehepaar der Solinger Kultkneipe "Cornish Arms" für das Friedensdorf. Klaus und Susi Krämer übergaben am Freitag 1100 Euro an Friedensdorf-Botschafter Uli Preuss. Der schöne Betrag war zusammengekommen, weil die Mitarbeiterinnen sich im Cornish Arms wieder einmal etwas einfallen ließen. Waren es vor zwei Jahren noch Wundertüten, die man für die Friedensdorf-Kinder in der Vorweihnachtszeit anbot, wurden den Gästen in diesem Jahr selbstgestrickte Socken verkauft. Klaus Krämer: "Unsere Kellnerinnen wollten 5 Euro und mehr, doch keiner gab unter zehn und manche sogar fünfzig Euro für die selbstgestrickten Socken von Simone Hoch." Die Solingerin ist Stammgast, strickte bis die Nadeln glühten und ist ganz nebenbei seit vielen Jahren für das DRK bei Friedensdorf-Einsätzen dabei und so eine echte Friedensdorf-Freundin geworden.

Friedensdorf-Botschafter Uli Preuss: „Aktionen wie diese sind richtig sympathisch und zudem sehr hilfreich für die Friedensdorf-Arbeit und immer nachahmenswert.“

Foto: Uli Preuss