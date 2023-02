Alljährliche Sachspende aus Leverkusen für das Friedensdorf

Am 08. Februar besuchte Wolfgang Mertens vom Friedensdorf erneut das Opladener Landrat-Lucas-Gymnasium mit einem großen Lieferwagen. Wie jedes Jahr erwarteten ihn zahlreiche Schülerinnen und Schüler der SV sowie ihre Lehrer, um gemeinsam mit Lehrerin Mareike Lathe und dem Friedensdorf-Botschafter Heinz Klaus Strick die in der Schule gelagerten Sachspenden in den Sprinter zu laden. Dieser war schließlich randvoll mit gut erhaltener Bekleidung und Spielzeug.

Danke an alle Schülerinnen, Schüler und Lehrer des Landrat-Lucas-Gymnasiums für diese tolle Sammelaktion!