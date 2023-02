Eindrücke unseres Teams aus Afghanistan

Kabul, 10.02.2023

Inzwischen ist es in Kabul 21.50 Uhr. Direkt nach unserer gestrigen Landung in der afghanischen Hauptstadt haben wir, bis zum jetzigen Zeitpunkt, bereits über 300 verletzte und kranke Kinder gesehen. Bis Birgit Hellmuth, Jan Jessen und unser ARCS-Team für heute den Raum, in dem die Kindervorstellungen stattfinden, verlassen können, werden sicherlich noch zwei Stunden vergehen. Noch immer hoffen viele Familien, dass ihre Kinder eine medizinische Behandlung in Deutschland erhalten können. Und das ist auch für viel mehr Kinder als wir auswählen dürfen, bitter nötig. Offene Wunden werden z.B. mit dem Kopftuch der Mutter abgewischt, weil die Familie kein Geld für Verbandsmittel oder Schmerzmittel aufbringen kann. 90% der Familien verfügen über kein oder so wenig Einkommen, dass sie sich keine Lebensmittel kaufen können. Mehrere Tage nichts zu essen, ist für sie inzwischen normal. Und das ist allen anzusehen. Würde man Jahreszeiten nach dem Tragen von Kleidung beurteilen, dann wäre hier Hochsommer. Nach wie vor herrschen in Kabul jedoch noch ab Einbruch der Dunkelheit bis zu Minus 11 Grad! Wir können vor all diesen Kindern und ihren Familien nur den Hut ziehen, denn sie geben die Hoffnung auf bessere Zeiten und Hilfe nicht auf. "Bitte vergesst uns nicht und Danke, dass ihr da seid", sind die Worte, die wir am meisten hören.