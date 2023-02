Schwitzen für die Friedensdorf-Kinder

Ende Januar hieß für die Teilnehmer und Teilnehmerinnen im LifeFit Sportpark in Dinslaken: Rauf aufs Rad, rein in die Kurse, losgelegen und Kalorien verbrennen – und das zugunsten der Friedensdorf-Kinder. Gegen eine Spende konnten sich die Mitglieder in den Kursen eines der begehrten Fitnessräder sichern und am großen Kursprogramm vom LifeFit Sportpark teilnehmen. Motiviert wurde die Teilnehmergruppe von Trainern des Sportparks, die zu diesem besonderen Anlass ehrenamtlich alle Kurse an dem Tag absolvierten. Insgesamt wurden an diesem Tag über 734,87 Euro von den Mitgliedern in den Fitnesskursen, beim Cycling Event und der CrossFit-Box Hiesfeld erschwitzt und generiert – eine ohnehin stolze Summe, die von Frank Krajewski, Inhaber der LifeFit Studios noch um 300 Euro erhöht wurde! Friedensdorf-Mitarbeiterin Madlen Osteresch nahm die Spendensumme von Nadine Krajewski, Studioleitung des LifeFit Sportparks, und den Trainerinnen entgegen. Das Friedensdorf bedankt sich im Namen seiner Schützlinge bei allen Beteiligten für diese großartig-sportliche Unterstützung.