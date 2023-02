Lions Club Bocholt Westmünsterland spendet Erlöse aus Adventskalenderverkauf

Ganze 39.000 Euro konnte der Lions Club Bocholt Westmünsterland bei der jährlichen Adventskalenderaktion einnehmen. Gespendet wurden die Erlöse an verschiedene regionale, nationale sowie internationale Organisationen, darunter die Jugendfarm Mit Dir, der Ewaldi Children Education Fund in Uganda sowie auch das Friedensdorf. Dankend durfte Friedensdorf-Mitarbeiterin Madlen Osteresch die großzügige Spende am 08. Februar 2023 in der Feuerwehr- und Rettungsdienstakademie Bocholt entgegennehmen.