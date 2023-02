Landfrauen Hiesfeld spenden 500€ an das Friedensdorf

Die Hiesfelder Landfrauen waren auch im letzten Jahr wieder mit einem Stand am Weihnachtsmarkt Advent am See in Hiesfeld, der vom 25.11. bis zum 27.11.2022 stattfand, vertreten. Die Erlöse gingen an die Kinder des Friedensdorfes. Marion Maassen-Kordes, Angelika Schult und Sandra Rittmann von den Hiesfelder Landfrauen besuchten das Friedensdorf am 21.02.2023, um die großzügige Spende zu übergeben.