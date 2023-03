Gesamtschule Weierheide sammelt 6.855€ für die Erdbebenhilfe in Syrien

Die Schülerinnen und Schüler der Sterkrader Gesamtschule Weierheide sammelten in den vergangenen Wochen eine stolze Summe, um das Friedensdorf bei der Hilfe für Erdbebenopfer in Syrien zu unterstützen. Ganze 6.855 Euro kamen bei den verschiedenen Aktionen der Schüler*innen wie einem Würstchen- und Kuchenverkauf zusammen. Übergeben wurde die Spende von einer Abordnung aus Schüler*innen und Lehrer*innen der Gesamtschule bei einem Besuch im Friedensdorf am 8. März. Vielen Dank für die tolle Aktion!