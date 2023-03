Friedenstauben – zurück in den Taubenschlag

Was bedeutet dir der Frieden? Mit dieser Frage hatten sich viele Institutionen in Dinslaken 2022 beschäftigt. Mit dabei waren Kindertagesstätten, Grundschulen, Berufsschulen, Seniorenheime, engagierte Gruppen und Einzelpersonen - all sie waren Teil des Friedenstauben-Projektes.

Gemeinsam mit dem Kommunalen Integrationszentrum Kreis Wesel, der Stadt Dinslaken und Integralis e.V. hatte das Friedensdorf Bildungswerk ein Projekt auf die Beine gestellt, das die Stadt Dinslaken in ein Zeichen des Friedens tauchen sollte. Am internationalen Tag des Friedens, am 21. September 2022, fand eine Veranstaltung vor dem Rathaus in Dinslaken statt und im Anschluss „flatterten“ die im Projekt gestalteten Holztauben durch das Dinslakener Stadtgebiet und suchten sich Plätze in Verkehrskreisen und Grünflächen. Nun wurden ihnen vom Grünflächenamt vorerst Unterschlupf gewehrt, doch so soll es nicht bleiben. Alle Personen, die eine Taube gestaltet und abgegeben haben, können diese am 23.03.2023, von 12:30 – 14 Uhr und von 16:00 -17:30 Uhr im Burginnenhof des Rathauses wieder abholen. Nicht abgeholte Tauben können von Interessierten ab 17:00 Uhr ebenfalls dort abgeholt werden.

Gefördert wird das Projekt vom Bundesministerium für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben im Rahmen des Bundesprogrammes „Demokratie leben“ durch die Partnerschaft für Demokratie Dinslaken und dem Kommunalen Integrationszentrum Kreis Wesel.