Ohligser Jongens unterstützen Erdbeben-Hilfe für Syrien

Unmittelbar nach dem verheerenden Erdbeben haben wir die Soforthilfe unserer Partnerorganisation, der Barzani Charity Foundation (BCF), für die Opfer - vor allem für die Kinder - mit einer sechsstelligen Summe unterstützt. So konnte die BCF zwei Hilfskonvois, die mit mehreren hundert Tonnen Hilfsmaterial beladen waren, in das Erdbebengebiet Afrin bringen und die Kinder dort mit Lebensmitteln, Bekleidung und Decken versorgen. Erstmalig wird in wenigen Tagen ein Truck ab Oberhausen mit gezielt benötigten Hilfsgütern wie z.B. Rollstühlen, Gehhilfen, Orthesen, Verbandsmaterial, Pampers, hygienischen Unterlagen, Bekleidung und Decken auf die Reise gehen. Die Verteilung der Hilfsgüter wird erneut unser kurdisch-irakischer Partner übernehmen. Diese Hilfe wird auch aus Solingen kräftig unterstützt. Wir freuen uns, dass Friedensdorf-Botschafter Uli Preuss nun von Hans-Peter Halwas eine Spende der OHLIGSER JONGENS in Höhe von 1300 Euro entgegennehmen durfte, die unserer Erdbeben-Hilfe zugutekommt.

Foto: Uli Preuss