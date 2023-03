Eindrücke unseres Teams aus Afghanistan

Kabul, 17.02.2023

Ein emotionales Wiedersehen: Das ehemalige Friedensdorf-Kind Esa trifft in Afghanistan auf Mitarbeiterin Birgit Hellmuth. Durch eine Schusswunde gelähmt kam Esa vor 30 Jahren in das Friedensdorf. Zunächst rechneten die Ärzte ihm keine Chancen aus, doch Esa überlebt und lernt, im Rollstuhl zu sitzen. Birgit Hellmuth erinnert sich noch gut an den damals neunjährigen Jungen. Beim Wiedersehen in Kabul erzählt Esa dem Friedensdorf-Team, dass er aus seiner Zeit in Deutschland viel mitgenommen hat. Unter anderem hat er gelernt, wie wichtig Hygiene und regelmäßiges Duschen ist, um die Ausbreitung von Krankheiten zu vermeiden.

„Ich gucke nicht danach, was ich nicht mehr kann, sondern auf das, was ich kann,“ erzählt Esa dem Team. Ihm ist es wichtig, seine Krankheit zu akzeptieren und sich darauf zu konzentrieren, welche Möglichkeiten er trotz der Einschränkung hat. Das möchte Esa weitergeben. Auch die Hilfe, die er damals in Deutschland vom Friedensdorf-Team sowie allen Ehrenamtlichen und Beteiligten erhalten hat, gibt Esa, der mittlerweile ein Programm für gesellschaftliche Reintegration von Menschen mit Behinderungen leitet, in Afghanistan weiter.