Adolf-Feld-Schule unterstützt das Friedensdorf bei der Erdbebenhilfe für Syrien

Als die Kinder der Adolf-Feld-Schule in Oberhausen von dem Erdbeben in Syrien und der Türkei erfahren haben, war für sie klar, dass sie etwas tun wollen, um zu helfen. Viele der Schülerinnen und Schüler haben selbst Familienangehörige in den Erdbebengebieten. Auf den Wunsch der Kinder hin stellte die Gemeinschaftsgrundschule eine Spendendose auf und informierte Eltern mithilfe eines selbstgestalteten Plakats über die Erdbebenhilfe des Friedensdorfes. Ganze 477,77€ konnten so dank des Einsatzes der Schüler*innen gesammelt werden. Friedensdorf-Mitarbeiterin Madlen Osteresch durfte die Spende am 20.03.2023 von Schulleiterin Frau Püttmann sowie fünf Schülerinnen der Grundschule entgegennehmen.

Das Friedensdorf freut sich über jede Unterstützung seiner Erdbebenhilfe für Syrien. Spenden können Sie unter dem Stichwort „Syrien Erdbeben“ auf das folgende Spendenkonto: Stadtsparkasse Oberhausen, IBAN: DE59 3655 0000 0000 1024 00, SWIFT-BIC: WELADED1OBH.