Lions Club Hamminkeln spendet 10.000 Euro

Mit dem Lions Club Hamminkeln besteht eine besondere Verbundenheit. Seit 12 Jahren werden wir seitens des Clubs verlässlich unterstützt. Vor geraumer Zeit hatte er sich mit einem offiziellen Patenschafts-Vertrag sogar verpflichtet, jährlich zum 15. Januar mindestens 3.000 Euro an das Friedensdorf zu spenden, wobei es sich nicht um Patenschaften für einzelne Kinder handelt, sondern um eine für das gesamte Dorf. Doch daran hält sich der Club nie – fällt die Summe doch immer höher aus! So wurde in diesem Frühjahr der stolze Spendenbetrag von 10.000 Euro überwiesen. Bei einem freundschaftlichen Besuch der Hamminkelner am vergangenen Freitag wurde Wolfgang Mertens die stolze Summe symbolisch vom Kabinett-Beauftragten Friedensdorf und Past-Präsident Wolfang Tarrach (links) und Immediate Past-Präsident Robert Graaf (rechts) überreicht.