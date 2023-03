Unterstützer*innen aus Solingen besuchen das Friedensdorf

Sie halfen beim Weihnachtsverkauf für das Friedensdorf, nehmen Kinder in ihrer Klinik auf, operieren junge Friedensdorf-Patient*innen oder interessieren sich als Sozialpolitiker oder engagierte Bürger*innen schlichtweg für die Friedensdorf-Hilfe. Auf Einladung unseres Botschafters Uli Preuss besuchten am Samstag, den 25. März zwölf Solinger*innen das Friedensdorf in Oberhausen. Von Mitarbeiter Wolfgang Mertens erfuhr die Gruppe mehr über unsere Arbeit, welche ohnehin eng mit Solingen verbunden ist. Der erste Vorsitzende des Friedensdorf-Vereins war der Solinger Politiker Bernd Paßmann, das Solinger DRK fährt Friedensdorf-Kinder seit 2006, 2013 und 2014 wurden mit Solinger Mitteln zwei Basisgesundheitsstationen in Kambodscha erbaut und der Solinger Journalist Uli Preuss wirbt für seine Herzenseinrichtung. Zur Weihnachtszeit ist zudem der Friedensdorf-Verkauf von Solingens Weihnachtsmärkten nicht wegzudenken. Und genau da lösten Dragana und Mirko Novakovic aus Solingen wieder einmal Ihr Versprechen ein, das sie 2020 gaben und verdoppelten den Verkaufserlös jetzt zum dritten Mal, diesmal um 9320 Euro.

Fotos: Uli Preuss