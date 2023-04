Alljährliche Osteraktion des Freundschaftskreises Friedensdorf Mayen

Mit viel Einsatz und Mühe organisierten die Friedensdorf-Unterstützer*innen des Freundschaftskreises Mayen am vergangenen Wochenende ihre alljährliche Osteraktion. Neben dem Verkauf von Osterdekoration und handgemachten Geschenken wurde auch Informationsmaterial über die Friedensdorf-Hilfe an die Besucher*innen des Standes verteilt. 600 Euro konnten so an zwei Vormittagen gesammelt werden. Wir bedanken uns herzlich bei unseren Unterstützer*innen aus Mayen für ihr Engagement und diese tolle Aktion!