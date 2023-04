Inklusive Familienbildung im Friedensdorf

Als anerkannte Familienbildungsstätte erhält das Friedensdorf Bildungswerk jedes Jahr öffentliche Zuschüsse des Landes NRW, um den Bedarf aller Familien und Familienangehöriger aus der Umgebung mit verschiedenen Bildungsangeboten anzusprechen.

Doch erreicht unser Bildungswerk auch wirklich alle Menschen? Oder gibt es Rahmenbedingungen, die ausschließen und die Teilnahme Aller verhindern?

Diese Fragestellung wurde erneut aufgegriffen, als durch die Novellierung des Weiterbildungsgesetzes neue finanzielle Mittel – eine neue Entwicklungspauschale – zur Verfügung gestellt wurde.

Vordergründiges Ziel bei der Verwendung dieser Pauschale ist die Entwicklung und Förderung neuer Zugänge für Teilnehmende und Kursleitungen – sprich die Umsetzung von Maßnahmen, um noch mehr Menschen mit unserem Bildungsangebot zu erreichen, insbesondere Zielgruppen, die über die bekannten Kanäle nicht erreichbar sind. Im Fokus standen dabei vorwiegend Teilnehmende in prekären Lebenssituationen, Menschen mit Behinderungen und Teilnehmende, die sich ausschließlich online bilden und mit anderen Menschen austauschen wollen.

Unterschiedliche Ideen wurden gesammelt, die hier exemplarisch dargestellt werden sollen:

Mit dem Bildungsangebot „Nähcafé“ konnte ein wichtiger Begegnungsort und Austauschraum für Eltern und Großeltern im Bildungswerk geschaffen werden. Durch die Entwicklungspauschale konnten Nähmaschinen angeschafft werden und die Teilnahmegebühr so niedrig gehalten werden, dass vor allem Menschen teilnehmen konnten, die sich höhere Kosten nicht leisten können. Das Projekt hat in zwei Blöcken stattgefunden und kann auch im Jahr 2023 weiterlaufen. Die Gruppe freut sich über weiteren Zuwachs. Wer Interesse hat, kann sich hier anmelden: https://friedensdorf.de/termin/naehcafe-4/.

Um zukünftig flexibler Rahmenbedingungen von Eltern-Kind-Angeboten an die Lebensbedingungen von Familien anpassen zu können, wurde eine Mitarbeiterin des Bildungswerkes online zur Eltern-Kind-Gruppenleitung weitergebildet. So kann die hausinterne Leitung zukünftig auch online Themenabende zu Themen wie „Wie Kinder denken lernen“ gestalten und durch den Schwerpunkt der Waldspielgruppenleitung auch den Wald als Erlebnisort in die Kursplanung einbinden. Diese Flexibilität soll Teilnehmende motivieren, sich bei dem Eltern-Kind-Spielgruppenangebot anzumelden. Diese Spielgruppen finden sich in unserem Terminkalender (https://friedensdorf.de/termine/).

Zudem wurde eine Canva-Lizenz erworben, mit der nun jegliche Plakate und Flyer manuell oder digital gestaltet werden, um die Bewerbung von digitalen Angeboten zu professionalisieren. Videoeinheiten über unsere Kursräumlichkeiten wurden auf Plattformen wie Instagram eingestellt und verbessern so die Öffentlichkeitswirksamkeit des Bildungswerkes. Schaut euch gerne unsere Instagramseite an (https://www.instagram.com/friedensdorf.bildungswerk/). Darüber hinaus wurden Fortbildungen zur Zukunft des Marketings und zur Öffentlichkeitsarbeit der „Familienbildung 2.0“ besucht.

Um die Zugänge für Menschen mit Behinderungen zu erleichtern, wurde eine Kooperation mit „KultiA“ des Familienzentrums Alsbachtal geschlossen, welche Menschen mit Behinderungen eine Begleitung zu Kultur- und Bildungsveranstaltungen vermittelt, um die Teilhabe der Menschen am selbständigen Leben zu ermöglichen. Mithilfe der Entwicklungspauschale wurde eine Meta-Lizenz angeschafft, um die Öffentlichkeitsarbeit um die Aspekte „Leichte Sprache“ zu erweitern.

Wie inklusiv unsere Bildungseinrichtung ist, konnten die Teilnehmenden der Peer-Group von Alsbachtal bei einer Besichtigung selbst überprüfen. Anhand einer Checkliste wurden diverse Punkte der Barrierefreiheit im Bildungswerk kritisch untersucht.

Diese Ansätze der neuen Zugänge sind erst der Beginn – auch zukünftig werden wir weiterhin daran arbeiten, Hindernisse abzubauen und uns mehr und mehr zu einer inklusiven und modernen Bildungseinrichtung entwickeln.