Lebensmittelhilfe für afghanische Kinder bitter nötig!

In Afghanistan besteht aktuell eine der größten humanitären Notlagen weltweit. Auch in diesem Jahr werden wir Grundnahrungsmittel, die der Afghanische Rote Halbmond an bedürftige Familien in vielen Provinzen des Landes aushändigt, finanzieren.

2000 Lebensmittelpakete werden über Ostern in den Provinzen Zabul, Nangarhar, Takhar und Kabul verteilt. Familien können damit einen, viele sogar zwei Monate überleben. Darunter werden auch Opfer des jüngsten Erdbebens und der Flut im März mit dringend benötigten Nahrungsmitteln versorgt. Auch von dieser Lebensmittelverteilung profitieren insbesondere die Kinder.

Helfen Sie uns dabei, die afghanischen Kinder und Familien mit dringend benötigten Lebensmitteln zu versorgen.

Sie können uns hier online mit einer Spende unterstützen.