Schwerpunkt: Angola

Zu den Kindervorstellungen kamen nicht nur Kinder aus Luanda, sondern auch aus den teils weit entfernten, ländlichen Provinzen angereist. „Bereits einige Monate bevor das Friedensdorf-Team in Luanda eintrifft, fahren wir in die Provinzen und treffen eine Vorauswahl an Kindern, die dringend auf eine medizinische Behandlung angewiesen sind“, erzählt Dr. Servelina, Kinderärztin und Generalsekretärin der Partnerorganisation. „Wir würden gerne viele Kinder hier in Angola behandeln lassen. Aber das ist leider nicht möglich. Gerade auf dem Land ist keine medizinische Infrastruktur gegeben. Wir können dort nichts tun.“ Aufgrund der fehlenden Versorgung in den ländlichen Gebieten müssen die Angolaner*innen weite Wege auf sich nehmen, um medizinisch versorgt zu werden. Zur Orientierung: Eine Fahrt aus dem Süden Angolas in die Hauptstadt Luanda kann, aufgrund der Straßenverhältnisse, beispielsweise bis zu 20 Stunden dauern.

Mit dem 71. Hilfseinsatz des Friedensdorfes in Angola wurde deutlich, wie dringend notwendig die Hilfe im Land auch nach fast 30 Jahren noch ist. Und während es für 43 kleine Patient*innen möglich war, sich auf den Weg nach Deutschland zu begeben, konnten 42 Kinder genesen in ihre Heimat zurückkehren. Sie wurden herzlich von ihren Familien in Empfang genommen und können nun einer gesunden Zukunft entgegenblicken.

Im Interview mit Edna von „Kimbo Liombembwa“

Im Februar freuten sich neun angolanische Kinder auf ihre Heimreise. Begleitet wurden sie von Edna, die seit vielen Jahren Mitarbeiterin unserer Partnerorganisation „Kimbo Liombembwa“ ist. Vor ihrer Abreise aus Oberhausen haben wir Edna im Friedensdorf zu einem ausführlichen Gespräch getroffen.

Wie lange arbeitest Du schon mit dem Friedensdorf zusammen?

Das Friedensdorf kenne ich schon seit Bürgerkriegszeiten. Damals habe ich noch für die Organisation AAD gearbeitet. Mit dieser hatte das Friedensdorf eine Kooperation, bis der mittlerweile leider schon verstorbene Dr. Rosalino Neto 2001 „Kimbo Liombembwa“ gegründet hat. Ich arbeite also schon 29 Jahre mit dem Friedensdorf zusammen.