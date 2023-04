Lohnbetrieb Brinkforth aus Dinslaken übergibt 1.100€

Im Rahmen eines Tages der offenen Tür am 1. April 2023 verkaufte Christoph Brinkforth, Chef des Dinslakener Lohnbetriebs Brinkforth, Grillwürstchen und Kuchen für den guten Zweck. Getränke gab es für Besucherinnen und Besucher an diesem Tag kostenlos. Die Erlöse von insgesamt 1.100€ aus dem Würstchen- und Kuchenverkauf wurden an das Friedensdorf gespendet und am Freitag, den 14. April an Mitarbeiterin Natalie Broll übergeben. Wir bedanken uns im Namen aller Friedensdorf-Kinder für diese tolle Aktion und die großzügige Spende!