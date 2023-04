75. Kleiderspendensammlung von Friedensdorf-Freund Wilhelm Schevardo

Mit einem LKW voll Kleiderspenden stattete uns Wilhelm Schevardo vom Lions Club Würselen am 19. April erneut einen Besuch im Friedensdorf ab. Zum sage und schreibe 75. Mal durften wir den Richter im Ruhestand bei uns begrüßen und die über Wochen gesammelten Spenden entgegennehmen. Seit über zehn Jahren sammelt Wilhelm Schevardo Kleider- und Sachspenden in Würselen und Umgebung und lagert diese bis zum Transport ins Friedensdorf in seiner eigenen Garage. In seiner Heimat ist er schon lange als Friedensdorf-Unterstützer bekannt – regelmäßig bekommt er Anrufe von Anwohnern, die aussortierte Kleidung oder Haushaltswaren abzugeben haben. Gelegentlich holt er diese sogar mit seinem eigenen PKW bei den Spenderinnen und Spendern ab.

Sobald genug Sachspenden für eine weitere Fahrt zum Friedensdorf zusammengekommen sind, organisiert Wilhelm Schevardo einen LKW der Jacobs Transport GmbH, welcher ihm bereits zum 39. Mal von Wolfgang Jacobs vom Lions Club Eschweiler-Stolberg zur Verfügung gestellt wird. Unterstützt wurde er beim Verladen von verschiedenen Lions Clubs aus der Umgebung und einem ehrenamtlichen Helfer, der den LKW im Anschluss mitsamt Kleider- und Sachspenden zu unserer Annahmestelle fuhr.

Neben Spenden der Bürger*innen um Würselen gab es bei der 75. Sammelaktion auch große Unterstützung von der Katholischen Frauengemeinschaft Bardenberg. Vor allem mit Winterbekleidung aus der von ihnen betriebenen Kleiderkammer haben sie einen großen Teil zur Spendensammlung beigetragen. Auch Werner Breuer, bis 2009 Bürgermeister in Würselen, hat schon bei einigen Kleidersammlungen beim Verladen geholfen.

Wir sagen Danke an Wilhelm Schevardo und allen Unterstützer*innen für 75 Sammlungen von dringend benötigten Sach- und Kleiderspenden!

Fotos: Harry Reimer vom Lions Club Eschweiler-Ascvilare