Ausfahrt für den guten Zweck

Alles neu macht der Mai, so heißt es im bekannten Volkslied. Dementsprechend stand Ende April noch etwas „Altes“ im Mittelpunkt der Charity-Aktion des Lions Clubs Rheurdt/Niederrhein: Insgesamt 34 Oldtimer brachen im Rahmen einer mit viel Mühe organisierten Rallye von Schloss Lauersfort in Moers auf, um das rechte Rheinufer zu erkunden. Da die Startgelder den verletzten und kranken Friedensdorf-Kindern zugutekommen sollte, legten die fast 70 Fahrer und Fahrerinnen der historischen Automobile auf ihrer Route einen Zwischenstopp auf dem Gelände der Friedensdorf-Heimeinrichtung in Oberhausen ein. Dort konnten sich alle Gäste bei einer Mittagsrast am Foodtruck des Hotels Schmachtendorf stärken und bei einem Rundgang mehr über die Arbeit des Friedensdorfes erfahren, bevor es zurück in Richtung Moers ging. Vor dem großen Engagement und der perfekten Organisation der Lions-Frauen vom Niederrhein um IPP-Präsidentin Friederike Fahr können wir nur den Hut ziehen und sagen ganz herzlich „Danke!“.