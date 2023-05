Friedensdorf-Kinder besuchen Niederrhein-Stadion

Am Samstag hieß es „Spieltach“ im Oberhausener Niederrhein-Stadion: Das letzte Heimspiel der Saison stand für Rot-Weiß Oberhausen auf dem Spielplan. Im Stadion wurden aber nicht nur die Gegner des SG Wattenscheid 09, sondern auch kleine und große Gäste aus dem Friedensdorf begrüßt. Im Rahmen einer Benefiz-Aktion durften elf unserer Schützlinge mit den Oberhausener Fußballprofis auflaufen und sich das Spiel von der Tribüne aus anschauen – ein einmaliges Erlebnis! Lediglich gewisse Fangesänge in Richtung der gegnerischen Anhänger sorgten kurzzeitig für Irritationen bei den Kleinen: „Aber im Friedensdorf lernen wir doch, dass man gar nicht Sch*** sagen darf!“ Nicht nur der Pokal, sondern der Fußball allgemein schreibt eben seine eigenen Gesetze.

Möglich gemacht wurde die Aktion durch das Oberhausener Traditionsunternehmen gewa Gebäudedienste, das in der laufenden Saison die Brust des Regionalligisten aus Oberhausen ziert. Zur Unterstützung der Hilfe zugunsten verletzter und kranker Kinder rief es gemeinsam mit RWO eine spannende Halbzeit-Aktion ins Leben: In der Halbzeitpause hatte der Gewinner eines Social-Media-Gewinnspiels die Chance, gegen das RWO-Maskottchen „Underdog“ anzutreten und insgesamt zehn Tore zu verwandeln. Jedes erzielte Tor bedeutete eine Spende in den Spendentopf zu unseren Gunsten. Insgesamt konnten sechs von zehn Schüssen verwandelt werden. Die Geschäftsführer der gewa, Stefan und Bernd Thielen, rundeten die Spendensumme auf stolze 5.000 Euro auf. Claudia Peppmüller durfte den Spendenscheck auf dem Fußballrasen dankend entgegennehmen.