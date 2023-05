Niesing Immobilien spendet 10.000 Euro zum 30-jährigen Bestehen

Zum 30-jährigen Bestehen übergab die Firma Niesing Immobilien aus Oberhausen eine großzügige Spende von 10.000 Euro. Der Betrag wurde, auch auf Wunsch der Mitarbeitenden, anstelle einer Jubiläumsfeier zugunsten unserer Hilfe für kranke und verletzte Kinder aus Kriegs- und Krisengebieten gespendet. Inhaber Ulrich Niesing traf unsere Mitarbeiterin Natalie Broll am 10. Mai 2023 für die Spendenübergabe in der Heimeinrichtung. Auch in Zukunft plant der langjährige Spender uns weiter zu unterstützen.