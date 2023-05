Ehrenamtler Holger Migdalek nominiert für Solinger Engagementpreis

Holger Migdalek ist in verschiedenen Organisationen ehrenamtlich aktiv. So organisiert er zum Beispiel die Einsätze des Medimobils, in dem Ärzte Obdachlosen eine Anlaufstelle bieten. Für uns ist Holger Migdalek als ehrenamtliche Kraft während unserer Hilfseinsätze aktiv, wenn es darum geht, die kranken und verletzten Kinder vom Flughafen in die Krankenhäuser zu fahren.

Obwohl – oder gerade weil – er sich für sein ehrenamtliches Engagement nicht ins Rampenlicht stellt und von allen als stille Kraft im Hintergrund wahrgenommen wird, wurde der ehrenamtliche Helfer für sein Ehrenamt beim Solinger Engagementpreis Heimatherz nominiert. Wir danken Holger Migdalek für seinen unermüdlichen Einsatz für unsere Schützlinge und rufen alle Friedensdorf-Freunde dazu auf, beim „Heimatherz“ für den Solinger Ehrenamtler abzustimmen!

Wer Holger Migdalek unterstützen möchte, kann hier für ihn abstimmen.