Spende für die Friedensdorf-Kinder aus Schwäbisch Gmünd

Am Donnerstag, den 4. Mai durften wir drei Berater des Vereins „Unabhängige Berater für Fassadentechnik“ mit Sitz in Schwäbisch Gmünd im Friedensdorf begrüßen und eine Spende in Höhe von 1.000 Euro entgegennehmen. Symbolisch übergeben wurde die Summe von Hans-H. Zimmermann (ehemaliger Vorsitzender), Rainer Fuchs (1. Vorsitzender) und Gerhard Weber (2. Vorsitzender), die den weiten Weg in das Ruhrgebiet anlässlich einer Tagung in Dortmund zurückgelegt hatten. Wir bedanken uns im Namen aller Friedensdorf-Kinder für den Besuch und diese großzügige Spende!