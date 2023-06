Internationaler Kindertag 2023

Der heutige Internationale Kindertag erinnert an die Wichtigkeit, die Rechte und Bedürfnisse der Kinder weltweit zu schützen – darunter auch das grundlegende Recht auf Gesundheit. Wir sind fest davon überzeugt, dass jedes Kind, unabhängig von seiner Herkunft, eine medizinische Versorgung verdient. Leider wissen wir nur zu gut, dass eine solche Versorgung für viele Kinder weltweit keine Selbstverständlichkeit ist. In Afghanistan beispielsweise sehen wir bei unseren Hilfseinsätzen, dass Kinder mit schweren Verletzungen oft nicht einmal Zugang zu Schmerzmitteln haben. Ihre Familien sind zu arm, um sich Medikamente leisten zu können. Diese Zustände machen uns sprachlos. Deshalb setzen wir uns gemeinsam mit unseren Partnern täglich dafür ein, Kindern aus Kriegs- und Krisengebieten kurzfristig eine medizinische Behandlung in Deutschland zu ermöglichen und gleichzeitig die Gesundheitsversorgung in ihren Heimatländern nachhaltig zu verbessern.

Um diese Hilfe aufrecht zu erhalten, bedarf es vieler helfender Hände. Nur gemeinsam können wir den Kindern die medizinische Versorgung bieten, die sie dringend benötigen. Daher freuen wir uns sehr, wenn unsere Gemeinschaft stetig wächst und stärker wird. Ob Beruf/-ung, Praktikum oder Ehrenamt - als Teil unseres Teams in Deutschland können auch Sie einen wertvollen Beitrag für die Kinder dieser Welt leisten. Werden Sie Teil des Pflege- und Betreuungsteams oder engagieren Sie sich ehrenamtlich: Von Besuchen und Betreuung der Kinder in den Krankenhäusern über die Unterstützung im Heimbereich bis hin zur Mitarbeit in der Hilfsgüterhalle und in der Hauswirtschaft - in Oberhausen und bundesweit stehen Ihnen verschiedene Einsatzmöglichkeiten offen.

Wenn Sie ein festes Arbeitsumfeld suchen oder sich ehrenamtlich engagieren möchten, kontaktieren Sie uns gerne per E-Mail unter info@friedensdorf.de oder rufen Sie uns an unter 02064/49740.

Hier finden Sie eine Übersicht der Stellenanzeigen, mehr Informationen zum Ehrenamt finden Sie hier.