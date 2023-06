Maria Püttmann-Kluß sammelt für die Friedensdorf-Hilfe

„Auf den Spuren jüdischen Lebens im Oberhausen“ – so lautete das Thema des Vortrags, den Maria Püttmann-Kluß im Friedensdorf-Laden Friedas Welt am Abend des 23. Mai zugunsten der Hilfe für kranke und verletzte Kinder hielt. Neben verschiedenen anderen Führungen, z.B. auch durch das Bunkermuseum Alte Heid, bietet die zertifizierte Gästeführerin (IHK) Rundgänge durch Alt-Oberhausen an , in denen sie die Frage „Wie war das damals eigentlich mit den Juden in Oberhausen?“ erörtert.

Auf die Nachfrage einer Kirchengemeinde, ob die Möglichkeit bestünde, ihnen das spannende Thema alternativ als Vortrag näherzubringen, gestaltete die ehemalige Lehrerin kurzerhand eine Präsentation. Diese diente auch am vergangenen Dienstag als Grundlage für einen lebhaften Austausch, an dem viele Interessierte teilnahmen. Frau Püttmann-Kluß, die bereits seit 2018 als ehrenamtliche Mitarbeiterin im Laden Friedas Welt tätig ist, stellte mit ihren Kolleginnen an diesem Abend neben verschieden Getränken auch eine Spendendose auf. So konnte dem Friedensdorf im Anschluss eine Spende in Höhe von 103 Euro überreicht werden.

Interessierten stehen die Räumlichkeiten von Friedas Welt in der Hiesfelder Str. 193 auch für zukünftige Benefizaktionen dieser Art zur Verfügung. Ideen und Vorhaben können gerne telefonisch unter +49 206449740 abgesprochen werden.