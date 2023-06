Gutes tun mit Sachspenden

Sie haben Ihren Kleiderschrank aussortiert und wissen nicht, wohin mit Ihrer Winterkleidung? Für die Versorgung unserer Schützlinge in der Heimeinrichtung in Oberhausen sowie als Verkaufsartikel in unseren Interläden benötigen wir dringend Sachspenden! Wir freuen uns besonders über gut erhaltene Kleidung für alle Jahreszeiten, Bettwäsche und Schuhe für Kinder sowie Erwachsene.

Jede Spende hilft!

Wir nehmen Ihre Sachspenden gerne zu den folgenden Zeiten entgegen:

Mo. – Fr.: 8 – 16h, Sa.: 8 – 15:30h

Sie können diese zu folgender Adresse bringen oder gerne auch per Post schicken:

FRIEDENSDORF INTERNATIONAL, Sachspenden, Lanterstr. 21, 46539 Dinslaken

Sie sind sich unsicher, ob wir Ihre Sachspende annehmen? Rufen Sie uns einfach unter 02064 49740 an. Eine Liste aller Artikel, die wir benötigen, finden Sie hier.

Wir bedanken uns herzlich für Ihre Unterstützung!