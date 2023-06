Lions Club Castrop-Rauxel ermöglicht Friedensdorf-Kindern erneut unvergesslichen Tag im Westfälischen Landestheater

Der Lions Club Castrop-Rauxel leitete kürzlich unter großer Mühe eine ganz besondere Aktion in die Wege, bei der rund 60 Kinder des Friedensdorfes in Oberhausen einen unvergesslichen Tag im Westfälischen Landestheater verbringen durften. Die Kinder im Alter zwischen 4 und 13 Jahren hatten am Samstag, den 17. Juni die Gelegenheit, im Studio des WLT das Theaterstück "Schauen was passiert" zu sehen – ein Stück, das ganz ohne Sprache auskommt.

Bei dem gemeinsamen Mittagessen, das der Lions Club organisierte, freuten sich die Kinder über Pommes und Bratwurst, bevor sie an verschiedenen kreativen Workshops teilnehmen durften. Auf dem Plan standen Tanz-, Musik- und Theaterworkshops, geleitet von Pädagoginnen des WLT sowie zwei externen Pädagoginnen. Die Mädchen und Jungen hatten hier die Möglichkeit, verschiedene Instrumente wie Regenmacher und Klangstäbe auszuprobieren, Kostümteile des Theaters anzuziehen und einfache Tanzschritte zu lernen. Einige Kinder zeigten am Ende stolz Tänze aus ihrer Heimat zu afghanischer Musik. An zwei Bastelstationen bereitete es den Kindern sichtlich Freude, ihren selbstgemachten Sockenpuppen mit Augen und Haaren Leben einzuhauchen und Rasseln aus Papprollen zu basteln.

Das Friedensdorf bedankt sich im Namen der Kinder herzlich beim Lions Club Castrop-Rauxel und beim Westfälischen Landestheater für den unvergesslichen Tag.