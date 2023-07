Für die Friedensdorf-Kinder: Aktionsgruppe Sommerkahl beim Kinder-Kultur-Tag

Am vergangenen Sonntag, den 2. Juli 2023, traf sich die Aktionsgruppe Sommerkahl im Nilkheimer Park in Aschaffenburg. Mit dem Verkauf von Kaffee und Kuchen sollten auf dem Kinder-Kultur-Tag, dem größten Kinderfest in Aschaffenburg, Spenden für die Friedensdorf-Kinder gesammelt werden. Das umfangreiche Programm des Kulturtages lud viele kleine und große Gäste in den Nilkheimer Park. Sie konnten sich am Verkaufsstand der Aktionsgruppe nicht nur über die Hilfe des Friedensdorfes informieren, sondern sich gleichzeitig für die vielen Kreativ- und Mitmachangebot stärken. Am Ende des Tages konnte die Aktionsgruppe einen stolzen Betrag von genau 1.561,50 Euro sammeln.

Ohne ein solch großes Engagement wäre die Friedensdorf-Hilfe nicht möglich. Dafür ein herzliches Dankeschön!