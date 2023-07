Kostenloser Paketversand findet hohen Anklang

Genau vier Wochen ist es her, dass das Friedensdorf seinen Spenderinnen und Spendern in puncto Textilspenden neue Wege eröffnet hat: Die Kinderhilfsorganisation übernimmt die Versandkosten für Textilspendenpakete per DHL und GLS. Und diese Möglichkeit wird sehr gut angenommen: Bisher haben die Annahmekammer der Lagerhalle an der Friedensdorf-Zentralstelle bereits über 200 Pakete erreicht. „Über die hohe Zahl an Paketen freuen wir uns riesig. Wir können uns nicht genug bei allen Spenderinnen und Spendern für ihre so große Unterstützung bedanken“, betont Mitarbeiterin Sarah Beckmann. Im Angesicht des merklichen Rückgangs an gut erhaltenen Textilspenden ist die neue Versandoption mit der Hoffnung verknüpft, vor allem den hohen Bedarf an Bekleidung und Schuhwerk decken zu können. Denn gespendete Kleidung und Schuhe kommen nicht nur den kranken und verletzten Kindern in der Oberhausener Heimeinrichtung zugute, sie werden auch als Verkaufsartikel in den Friedensdorf-Interläden benötigt. Die Erlöse aus diesem Verkauf fließen direkt in die Hilfe für Kinder aus Kriegs- und Krisengebieten. Doch damit diese Hilfe effektiv wirken kann, ist es wichtig, dass die Bedingungen für eine kostenfreie Paketspende beachtet werden, wie Sarah Beckmann erklärt: „Wir sind darauf angewiesen, dass die Pakete mindestens sechs Kilogramm und maximal 31,5 Kilo wiegen, da sonst zu hohe Kosten entstehen. Ein Paket kostet uns sechs Euro. Daher muss die Kiloangabe beim Packen bitte unbedingt beachtet werden. Nur so können wir die kostenfreie Versandoption auch zukünftig anbieten.“ Zurzeit benötigt wird vor allem sehr gut erhaltene Kleidung sowie Schuhe in allen Größen. „An Bekleidung und Schuhen fehlt es uns seit geraumer Zeit am meisten. Wir bitten daher darum, die Möglichkeit der kostenfreien Paketspende für diesen Bedarf zu nutzen“, sagt Sarah Beckmann.

Spenden, die nicht in die Kategorie Textilien bzw. unter Bekleidung oder Schuhe fallen, können weiterhin montags bis freitags zwischen 8.00 Uhr und 16.00 Uhr sowie samstags zwischen 08.00 Uhr und 15.30 Uhr an der Annahmekammer der Lagerhalle der Friedensdorf-Zentralstelle abgegeben werden.

In der Rubrik Sachspenden finden Sie weitere Informationen zur Paketspende sowie die kostenlosen Versandetiketten von DHL und GLS zum Herunterladen.